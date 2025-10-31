Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 31,46 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 31,46 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,21 USD nach. Bei 32,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.226.544 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 31,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,00 Mrd. USD – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

