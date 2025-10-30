Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill bricht am Abend ein

So bewegt sich Chipotle Mexican Grill

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 17,2 Prozent auf 32,94 USD abwärts.

Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 17,2 Prozent auf 32,94 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,04 USD nach. Mit einem Wert von 31,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.846.785 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,04 USD am 30.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,75 Prozent.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

