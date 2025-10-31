Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 31,85 USD ab.
Um 15:53 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 31,85 USD ab. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,67 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.370.942 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 109,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 31,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,17 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen