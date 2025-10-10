Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,03 USD nach oben.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 41,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 41,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,10 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.282 Stück gehandelt.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 38,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 6,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,06 Mrd. USD gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus