Kursentwicklung

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagnachmittag tiefer

12.09.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,83 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,83 USD ab. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 38,99 USD. Zuletzt wechselten 280.933 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 71,85 Prozent zulegen. Bei 38,31 USD fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,34 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

