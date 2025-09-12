Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagabend kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Mit einem Wert von 38,66 USD bewegte sich die Chipotle Mexican Grill-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,66 USD. Bei 39,04 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 38,42 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 832.278 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 72,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 0,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Am 23.07.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
