Kursentwicklung im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag kaum bewegt

21.08.25 16:11 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Mit einem Kurs von 43,06 USD zeigte sich die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
37,00 EUR 0,07 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 43,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 43,07 USD. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 42,55 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,95 USD. Bisher wurden heute 218.621 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 41,18 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 4,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

