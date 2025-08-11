Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gibt am Donnerstagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,99 USD ab.
Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 42,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,95 USD. Bisher wurden via New York 744.213 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,22 Prozent. Am 12.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,18 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,21 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,97 Mrd. USD eingefahren.
Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
