Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag gefragt
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,26 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,26 USD. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 43,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.659 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 35,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,18 USD am 12.08.2025. Mit Abgaben von 4,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie
Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Bill Ackman greift durch und stockt auf: So investierte sein Hedgefonds im vierten Quartal 2024
Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen