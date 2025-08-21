Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,26 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,26 USD. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 43,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.659 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 35,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,18 USD am 12.08.2025. Mit Abgaben von 4,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.

