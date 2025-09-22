DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Chipotle Mexican Grill im Fokus

23.09.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 40,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
34,13 EUR 0,77 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,38 USD an. Bei 40,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 284.375 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 4,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

mehr Analysen