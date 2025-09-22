Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 39,74 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 39,74 USD. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 39,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,22 USD. Bisher wurden heute 1.116.372 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 67,92 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,06 Mrd. USD im Vergleich zu 2,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

