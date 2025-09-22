DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.290 -0,2%Nas22.582 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursentwicklung

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Kurseinbußen

23.09.25 20:24 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 39,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
34,13 EUR 0,77 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 39,74 USD. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 39,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,22 USD. Bisher wurden heute 1.116.372 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 67,92 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,06 Mrd. USD im Vergleich zu 2,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen