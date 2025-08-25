Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill büßt am Donnerstagabend ein
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 42,24 USD ab.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 42,24 USD. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 42,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,73 USD. Zuletzt wurden via New York 834.423 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 41,18 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
