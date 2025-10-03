Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag auf rotes Terrain

03.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 147,37 USD abwärts.

Wer­bung

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,37 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,54 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,87 USD. Bisher wurden heute 347.177 Circle Internet Group-Aktien gehandelt. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025. In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,866 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com