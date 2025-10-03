Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 147,37 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,37 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,54 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,87 USD. Bisher wurden heute 347.177 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,866 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
