DAX24.353 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.349 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.867 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag auf rotes Terrain

03.10.25 16:10 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 147,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
125,00 EUR -3,00 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,37 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,54 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,87 USD. Bisher wurden heute 347.177 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,866 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Circle Internet Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung