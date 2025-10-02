Aktie im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 135,30 USD.

