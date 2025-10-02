Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 135,30 USD.
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 15:53 Uhr 4,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 137,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 461.795 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
