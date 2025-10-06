Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 148,70 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 148,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 153,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 439.448 Circle Internet Group-Aktien.
Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie.
