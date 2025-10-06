DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
Kursentwicklung

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend im Plus

06.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 151,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,8 Prozent auf 151,38 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,30 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,15 USD. Bisher wurden heute 1.067.624 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,878 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

