Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 151,38 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,8 Prozent auf 151,38 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,30 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,15 USD. Bisher wurden heute 1.067.624 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,878 USD je Aktie aus.
