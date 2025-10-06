Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,8 Prozent auf 151,38 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,30 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,15 USD. Bisher wurden heute 1.067.624 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,878 USD je Aktie aus.

