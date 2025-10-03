Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 144,52 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 144,52 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 144,14 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.911.120 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie.

