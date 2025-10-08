Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 148,62 USD an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die Circle Internet Group-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 148,62 USD. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,14 USD an. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 143,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,06 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.367.884 Stück gehandelt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
