Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 146,54 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Circle Internet Group befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 146,54 USD ab. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 143,67 USD. Bei 150,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 308.489 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.