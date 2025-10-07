DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Minus

07.10.25 20:29 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Minus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 146,38 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 146,38 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 144,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,00 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.423.788 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

