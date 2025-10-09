Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Donnerstagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 149,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 149,05 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 145,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,50 USD. Bisher wurden heute 1.227.872 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.