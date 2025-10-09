DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1558 -0,6%Öl65,18 -1,4%Gold3.962 -1,9%
So bewegt sich Circle Internet Group

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Donnerstagabend auf rotes Terrain

09.10.25 20:24 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Donnerstagabend auf rotes Terrain

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 149,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
128,00 EUR -2,00 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 149,05 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 145,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,50 USD. Bisher wurden heute 1.227.872 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

