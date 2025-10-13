DAX24.340 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.275 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.579 +1,7%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
Kursverlauf

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

13.10.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 139,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
120,50 EUR 4,50 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 139,95 USD. Bei 140,90 USD erreichte die Circle Internet Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 138,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 282.922 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,873 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

In eigener Sache

