Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 139,95 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 139,95 USD. Bei 140,90 USD erreichte die Circle Internet Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 138,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 282.922 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,873 USD je Aktie ausweisen dürften.
