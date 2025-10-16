Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 134,01 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 134,01 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 133,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,63 USD. Zuletzt wurden via New York 104.326 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
