Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Donnerstagabend tiefer

16.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Donnerstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 129,42 USD nach.

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 129,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 128,70 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 135,63 USD. Zuletzt wurden via New York 764.552 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,842 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

