Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Donnerstagabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 129,42 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 129,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 128,70 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 135,63 USD. Zuletzt wurden via New York 764.552 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.
Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,842 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.