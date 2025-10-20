Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 130,19 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 130,19 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,40 USD an. Bei 130,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 182.011 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,842 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

