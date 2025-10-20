Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 130,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 130,19 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,40 USD an. Bei 130,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 182.011 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,842 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.