Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend mit Kursplus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Circle Internet Group legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 131,05 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 131,05 USD nach oben. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 135,72 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 928.655 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,842 USD je Aktie ausweisen dürften.

