Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 129,31 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 129,31 USD. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 125,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 776.512 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,860 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.