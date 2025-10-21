DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.970 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.108 -5,7%
So entwickelt sich Circle Internet Group

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend billiger

21.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 129,31 USD nach.

Circle Internet Group
Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 129,31 USD. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 125,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 776.512 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,860 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

