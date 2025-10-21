Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 126,91 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,0 Prozent auf 126,91 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,03 USD ab. Mit einem Wert von 129,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 169.227 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,860 USD je Circle Internet Group-Aktie.

