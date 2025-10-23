DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.957 +1,0%Bitcoin95.105 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,92 +2,4%Gold4.121 +0,7%
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Aufwind

23.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Aufwind

23.10.25 20:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 127,95 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 2,5 Prozent. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 626.834 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,904 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

