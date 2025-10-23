Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 127,95 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 2,5 Prozent. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 626.834 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,904 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
