Notierung im Fokus

23.10.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 126,43 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 126,43 USD zu. In der Spitze gewann die Circle Internet Group-Aktie bis auf 126,58 USD. Bei 124,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.791 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,904 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

