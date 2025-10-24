DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.207 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
Kurs der Circle Internet Group

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group steigt am Nachmittag

24.10.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group steigt am Nachmittag

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 133,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 133,65 USD zu. Bei 134,07 USD erreichte die Circle Internet Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 133,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 183.565 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,893 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

