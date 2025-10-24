Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Das Papier von Circle Internet Group konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 10,2 Prozent auf 143,09 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 143,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 133,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.282.312 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,893 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

