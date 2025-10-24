DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.230 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,04 +0,1%Gold4.109 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursfeuerwerk

24.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursfeuerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 10,2 Prozent auf 143,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
116,50 EUR 6,00 EUR 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Circle Internet Group konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 10,2 Prozent auf 143,09 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 143,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 133,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.282.312 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,893 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

