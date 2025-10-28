DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Kursentwicklung

Circle Internet Group Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Circle Internet Group

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 137,84 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Circle Internet Group
120,50 EUR -1,00 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 137,84 USD ab. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,23 USD nach. Bei 143,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 683.098 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

