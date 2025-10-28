Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 139,98 USD ab.

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 139,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 138,88 USD. Bei 143,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 310.116 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Circle Internet Group dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen