Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend weit abgeschlagen

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,4 Prozent auf 123,30 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 123,30 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 123,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 129,54 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1.028.267 Aktien.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.

