Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 128,69 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 128,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 128,85 USD. Bei 126,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357.070 Stück gehandelt.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.
Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD einfahren.
