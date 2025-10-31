Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Abend fester

Circle Internet Group im Fokus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 126,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 2,7 Prozent. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,30 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 126,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 672.867 Circle Internet Group-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,888 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

