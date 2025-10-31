DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Abend fester

31.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 126,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
111,50 EUR 3,00 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 2,7 Prozent. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,30 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 126,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 672.867 Circle Internet Group-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,888 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Circle Internet Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung