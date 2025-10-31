Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 126,08 USD.
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 2,7 Prozent. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,30 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 126,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 672.867 Circle Internet Group-Aktien.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,888 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
