Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies mit herben Abschlägen am Nachmittag

Blick auf Clara Technologies-Kurs

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clara Technologies-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 3,16 EUR.

Das Papier von Clara Technologies gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 3,16 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,34 EUR. Von der Clara Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.036 Stück gehandelt.

Clara Technologies gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht

Clara Technologies-Aktie: Setzt sich die Talfahrt auch in der neuen Woche fort?

Clara Technologies-Aktie: Wochenverlust von über 30 Prozent - was Anleger jetzt wissen müssen