DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos für GM und Stellantis

24.10.25 06:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
57,54 EUR -0,46 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Paul Vieira

DOW JONES--Kanada will die zollfreien Importquoten für die Autobauer General Motors (GM) und Stellantis erheblich reduzieren. Als Grund nannte das kanadische Finanzministerium die Entscheidung beider Unternehmen, ihre Produktion in Kanada zurückzufahren. Gewerkschaftsführer in Kanada hatten die Regierung aufgefordert, eine harte Linie gegenüber den Autoherstellern einzuschlagen, da diese von staatlichen Finanzierungen profitierten, die an Produktionsverpflichtungen geknüpft sind.

Wer­bung

Seit April hat Kanada den im Land tätigen Autoherstellern erlaubt, eine bestimmte Anzahl von in den Vereinigten Staaten gefertigten Fahrzeugen frei von den Vergeltungszöllen zu importieren, die Ottawa als Reaktion auf die Autozölle von Präsident Trump eingeführt hatte. Die Zollbefreiung war allerdings an die Bedingung geknüpft, dass die Autohersteller weiterhin Autos in Kanada produzieren und Investitionen in dem Land tätigen. Kanada erklärte jetzt, dass Stellantis und GM nicht mehr für die Zollbefreiung in Frage kommen. Kanada kürzt sein Kontingent an zollfreien Einfuhren für Stellantis um 50 Prozent und für GM um 24,2 Prozent.

"Wir erwarten von diesen Unternehmen, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen und ihre Zusagen gegenüber Kanada und ihren Arbeitnehmern einhalten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der kanadischen Minister für Finanzen und Industrie, François-Philippe Champagne und Melanie Joly. Eine Sprecherin von GM verwies Fragen an den Verband der kanadischen Fahrzeughersteller, eine Interessengruppe des Handels. Bei dem Verband und bei Stellantis war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich. Nach Angaben des Handelsministeriums ist Kanada der größte Markt für die Ausfuhr von US-Fahrzeugen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen