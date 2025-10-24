Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos für GM und Stellantis

Von Paul Vieira

DOW JONES--Kanada will die zollfreien Importquoten für die Autobauer General Motors (GM) und Stellantis erheblich reduzieren. Als Grund nannte das kanadische Finanzministerium die Entscheidung beider Unternehmen, ihre Produktion in Kanada zurückzufahren. Gewerkschaftsführer in Kanada hatten die Regierung aufgefordert, eine harte Linie gegenüber den Autoherstellern einzuschlagen, da diese von staatlichen Finanzierungen profitierten, die an Produktionsverpflichtungen geknüpft sind.

Seit April hat Kanada den im Land tätigen Autoherstellern erlaubt, eine bestimmte Anzahl von in den Vereinigten Staaten gefertigten Fahrzeugen frei von den Vergeltungszöllen zu importieren, die Ottawa als Reaktion auf die Autozölle von Präsident Trump eingeführt hatte. Die Zollbefreiung war allerdings an die Bedingung geknüpft, dass die Autohersteller weiterhin Autos in Kanada produzieren und Investitionen in dem Land tätigen. Kanada erklärte jetzt, dass Stellantis und GM nicht mehr für die Zollbefreiung in Frage kommen. Kanada kürzt sein Kontingent an zollfreien Einfuhren für Stellantis um 50 Prozent und für GM um 24,2 Prozent.

"Wir erwarten von diesen Unternehmen, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen und ihre Zusagen gegenüber Kanada und ihren Arbeitnehmern einhalten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der kanadischen Minister für Finanzen und Industrie, François-Philippe Champagne und Melanie Joly. Eine Sprecherin von GM verwies Fragen an den Verband der kanadischen Fahrzeughersteller, eine Interessengruppe des Handels. Bei dem Verband und bei Stellantis war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich. Nach Angaben des Handelsministeriums ist Kanada der größte Markt für die Ausfuhr von US-Fahrzeugen.

