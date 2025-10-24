Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos für GM und Stellantis
Werte in diesem Artikel
Von Paul Vieira
DOW JONES--Kanada will die zollfreien Importquoten für die Autobauer General Motors (GM) und Stellantis erheblich reduzieren. Als Grund nannte das kanadische Finanzministerium die Entscheidung beider Unternehmen, ihre Produktion in Kanada zurückzufahren. Gewerkschaftsführer in Kanada hatten die Regierung aufgefordert, eine harte Linie gegenüber den Autoherstellern einzuschlagen, da diese von staatlichen Finanzierungen profitierten, die an Produktionsverpflichtungen geknüpft sind.
Seit April hat Kanada den im Land tätigen Autoherstellern erlaubt, eine bestimmte Anzahl von in den Vereinigten Staaten gefertigten Fahrzeugen frei von den Vergeltungszöllen zu importieren, die Ottawa als Reaktion auf die Autozölle von Präsident Trump eingeführt hatte. Die Zollbefreiung war allerdings an die Bedingung geknüpft, dass die Autohersteller weiterhin Autos in Kanada produzieren und Investitionen in dem Land tätigen. Kanada erklärte jetzt, dass Stellantis und GM nicht mehr für die Zollbefreiung in Frage kommen. Kanada kürzt sein Kontingent an zollfreien Einfuhren für Stellantis um 50 Prozent und für GM um 24,2 Prozent.
"Wir erwarten von diesen Unternehmen, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen und ihre Zusagen gegenüber Kanada und ihren Arbeitnehmern einhalten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der kanadischen Minister für Finanzen und Industrie, François-Philippe Champagne und Melanie Joly. Eine Sprecherin von GM verwies Fragen an den Verband der kanadischen Fahrzeughersteller, eine Interessengruppe des Handels. Bei dem Verband und bei Stellantis war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich. Nach Angaben des Handelsministeriums ist Kanada der größte Markt für die Ausfuhr von US-Fahrzeugen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 24, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)
Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen