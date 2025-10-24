Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Freitagmittag fester

Kurs der Stellantis

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:45 Uhr 0,8 Prozent. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 9,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.406 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gewinne von 47,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Stellantis-Aktie.

