Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,31 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,31 EUR zu. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 9,32 EUR. Bei 9,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.956 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 28,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,636 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

