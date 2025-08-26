Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies mit herben Abschlägen am Mittwochmittag
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Clara Technologies-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,80 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 12:03 Uhr fiel die Clara Technologies-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,92 EUR. Der Tagesumsatz der Clara Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 310.528 Aktien.
Am 30.04.2025 legte Clara Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Clara Technologies im vergangenen Quartal 0,00 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clara Technologies 10000,00 CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.