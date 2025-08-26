DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies mit herben Abschlägen am Mittwochmittag

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Clara Technologies-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,80 EUR ab.

Um 12:03 Uhr fiel die Clara Technologies-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,92 EUR. Der Tagesumsatz der Clara Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 310.528 Aktien.

Am 30.04.2025 legte Clara Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Clara Technologies im vergangenen Quartal 0,00 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clara Technologies 10000,00 CAD umsetzen können.

