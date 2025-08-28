Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies gewinnt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Clara Technologies

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,9 Prozent auf 1,57 EUR zu.

Das Papier von Clara Technologies konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 1,57 EUR. Kurzfristig markierte die Clara Technologies-Aktie bei 1,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 112.689 Clara Technologies-Aktien gehandelt.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 100,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10000,00 CAD US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

