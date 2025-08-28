Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies gibt am Nachmittag deutlich nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 7,8 Prozent auf 1,42 EUR abwärts.

Um 16:07 Uhr rutschte die Clara Technologies-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 7,8 Prozent auf 1,42 EUR ab. Die Clara Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,42 EUR ab. Bei 1,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 336.542 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clara Technologies am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent zurück. Hier wurden 0,00 CAD gegenüber 10000,00 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

