DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Aktienkurs aktuell

Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagvormittag im Bullenmodus

12.09.25 09:28 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagvormittag im Bullenmodus

Die Aktie von Clara Technologies zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Clara Technologies konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,3 Prozent auf 1,36 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Clara Technologies-Papiere um 09:21 Uhr 6,3 Prozent. Die Clara Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,37 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,25 EUR. Bisher wurden via Tradegate 103.356 Clara Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Clara Technologies gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 0,00 CAD in den Büchern – ein Minus von 100,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clara Technologies 10000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

