Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag höher

Um 12:22 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 60,68 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,04 EUR. Mit einem Wert von 61,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.343 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Bei 46,22 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,67 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Drittes Quartal 2022: Diese Aktien hatte Jeremy Grantham im vergangenen Jahresviertel im Portfolio

Coca-Cola-Aktie: Einigung im Streit zwischen Edeka und Coca-Cola

Warren Buffett führt Berkshire Hathaway wie in den 1960-Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: aswadie / Shutterstock