Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Nachmittag mit Einbußen

Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 60,21 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,79 EUR. Bei 60,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 20.567 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,99 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,93 EUR fiel das Papier am 20.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,07 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,17 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.491,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 9.000,00 USD eingefahren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Berkshire Hathaway von Warren Buffett hält operativen Gewinn stabil

So schätzen die Analysten die Zukunft der Coca-Cola-Aktie ein

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com