Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie legte um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 57,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.826 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,63 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 0,05 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,74 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,80 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 25.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,60 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.07.2022 mit der Veröffentlichung der Q2 2022-Bilanz von Coca-Cola.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

