Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 63,47 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 63,47 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,47 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 63,96 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 448.772 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 64,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 23,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,26 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

