Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 61,51 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 61,51 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,54 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,13 USD. Bisher wurden heute 545.390 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,52 USD) erklomm das Papier am 05.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,53 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,80 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2024 wird am 18.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

